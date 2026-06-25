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Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Kastamonu merkez ve Tosya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 bin 700 doldurulmuş makaron ve 13 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu merkez ve Tosya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Tosya ilçesinde çalışma gerçekleştirildi.

Kent merkezinde bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 10 bin 700 doldurulmuş makaron, Tosya ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada ise 13 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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