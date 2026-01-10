Kastamonu'da 2025 Aralık ayında ihtiyaç sahiplerine 78 milyon lira yardım yapıldı

Kastamonu'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 2025 Aralık ayında ihtiyaç sahiplerine 78 milyon 271 bin lira yardım yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ile19 ilçede aile ve eğitim yardımlarından sağlığa, engellilere yönelik desteklerden tüketim desteklerine kadar birçok alanda verilen nakdi destekler hakkında bilgi verildi.

Bu kapsamda 10 milyon 578 bin 653 lira aile yardımı, 80 bin 300 lira şartlı eğitim yardımı, 65 bin 100 lira şartlı sağlık yardımı, 1 milyon 23 bin 166 lira gıda yardımı yapıldı.

Asker ailelerine 98 bin 400 lira, eşi vefat eden kadınlara 452 bin lira destek verilirken, 671 bin 264 lira engelli yakını aylığı ile 19 milyon 845 bin 76 lira engelli aylığı ödemesi gerçekleştirildi.

Yaşlı aylığı için 36 milyon 183 bin 410 lira, elektrik tüketim desteği olarak 103 bin 981 lira, sağlık yardımları için 216 bin 111 lira destek sağlandı.

Nakdi yardımlar 5 milyon 265 bin 626 lira, ayni yardımlar ise 3 milyon 687 bin 999 lira olarak gerçekleşti.

13 farklı kalemde yapılan desteklerin toplam miktarı ise 78 milyon 271 bin 90 lira olarak kayıtlara geçti.