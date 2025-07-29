Kastamonu'da Hitit Buğdayı Hasadı Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu İhsangazi ilçesinde 12 bin dekar alanda ekilen siyez buğdayının hasadına başlandı. 'Mergüze' ve 'Ata' isimleriyle tescillenen siyez, iç ve dış piyasada talep görüyor.

Kastamonu'da geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyezin hasadına başlandı.

İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor.

Siyez buğdayının tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata" isimleriyle tescillenmişti.

İhsangazi'de siyez ürünleri üzerine işletmesi olan ve çiftçilikle uğraşan İrfan Çakal, AA muhabirine, hasadla birlikte emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

Çakal, "İlçemizde bu yılki hasadımıza başladık. Siyez buğdayımızdan bulgur, un yapıp bundan da yöresel ürünler yapacağız. Verim güzel." dedi.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel
MTV borcu olan muayene yaptıramayacak! 31 Temmuz son gün

Borcunu unutan yandı! Ödemeyene hem ceza hem haciz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok

Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.