Kaspi, Hepsiburada'da 4,17 milyar TL tutarındaki sermaye artırımını tamamladığını duyurdu

HEPSİBURADA, teknoloji şirketi Kaspi'nin 4,17 milyar TL tutarındaki sermaye artırımını tamamladığını duyurdu. Kaspi, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık yatırımla Hepsiburada'nın çoğunluk hissesini satın almış ve Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

" Hepsiburada'nın 17 Kasım tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında verilen yetki doğrultusunda şirketin ödenmiş sermayesi resmi olarak artırıldı. Kaspi'nin Türkiye pazarına ve Hepsiburada'nın uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni ortaya koyan bu yatırım, son yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük sermaye artırımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Sermaye artışıyla sağlanan ek kaynak, Hepsiburada'nın devam eden büyüme planlarını destekleyecek. Ayrıca, Hepsiburada'da satış yapan on binlerce KOBİ ve perakendecinin kullanımına sunulan dijital araç ve servislerin geliştirilmesinde kullanılacak."

'TÜRKİYE'NİN DİJİTAL EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR, YEREL İŞLETMELERİ DESTEKLİYORUZ'

Kaspi.kz Kurucusu, CEO'su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepsiburada'ya yatırım yaparken, 'basit ve yenilikçi dijital ürünlerle insanların günlük hayatını iyileştirme' misyonumuzu paylaşan bir şirket gördük. Gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 100 milyon dolar büyüklüğündeki bu son sermaye artırımı Türkiye'ye ve Hepsiburada'ya duyduğumuz uzun vadeli güvenin güçlü bir göstergesi. E-ticaret ve dijital hizmetler, ancak yerel işletmeler başarıya ulaştığında başarılı olur. Bizim amacımız da, Türkiye'deki KOBİ'lerin yenilik yapabilmeleri, büyüyebilmeleri ve yabancı rakiplerle rekabet edebilmeleri için gerekli tüm olanaklara sahip olmalarını sağlamak. Platformumuzdaki satıcıların en iyi dijital araçlara erişebilmelerini ve böylece operasyonlarını güvenle ölçeklendirebilmelerini hedefliyoruz. Ortak odağımız çok net: Yerel işletmelerin daha iyi teknolojinin yanı sıra, fintek, e-ticaret ve nakitsiz ödeme çözümlerine daha kolay erişmelerini ve böylece büyümelerini sağlamak.

Türkiye dijital geleceği için iddialı bir vizyon ortaya koyuyor. Hepsiburada'nın, bu vizyona güçlü bir katkı sunduğuna inanıyoruz. Kaspi'nin kullanıcı odaklı dijital hizmetler geliştirme konusundaki derin bilgi birikimi ve Hepsiburada'nın güçlü ticari temeliyle birlikte, Türkiye'nin dijital ekonomisinde yaşanan gelişimi desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz."