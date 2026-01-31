Haberler

Kayseri'de "Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi"nin altyapı çalışmaları sürüyor

Kayseri'de 'Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin altyapı çalışmaları sürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ ekipleri, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında kanalizasyon hatlarının deplase çalışmalarına devam ediyor. Proje toplamda 22 milyon 606 bin 248 lira maliyetle hayata geçiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kavşak ve bağlantı yolları için kanalizasyon hatlarının deplase çalışmalarına devam ediyor.

Kavşak ve bağlantı yolları için altyapıyı yenileyen ekipler, toplam maliyeti 22 milyon 606 bin 248 lira olan projeyle güvenli altyapı için çalışıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
