Vali Polat, kurban pazarlığında ara buluculuk yaptı

Kars Valisi Ziya Polat, kurban pazarını ziyaret ederek satıcı ve vatandaşlarla bir araya geldi, alışverişlerde arabuluculuk yaparak renkli görüntüler oluşturdu.

KARS Valisi Ziya Polat, kurban pazarını ziyaret ederek hem satıcılarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Polat, kurban pazarlığında ara buluculuk yaptı.

Vali Ziya Polat, Kömürtevzi mevkisinde kurulan kurbanlık pazarında gezerek vatandaşlarla görüştü. Besicilerle sohbet eden ve kurban almaya gelenlerle görüşen Polat, bazı alışverişlerde taraflar arasında arabuluculuk yaptı. Vali Polat'ın kurban pazarında arabuluculuk yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Kurban pazarı gezisi sonrası açıklamada bulunan Vali Polat, Kurban Bayramı dolayısıyla tüm kurumların sahada olduğunu belirtti. Polat, "Huzur içerisinde, güven içerisinde bayrama kavuşacağımıza dua ediyoruz. Tüm tedbirleri aldık. Kamu kurum kuruluşlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, belediyemizle tüm kurumlarımız şu an sahada. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapması, huzur içerisinde bayram geçirmesi için binlerce çalışma arkadaşımızla görev başındayız" diye konuştu.

Kurban pazarındaki hareketliliğin memnuniyet verici olduğunu belirten Polat, "Bugün de sahnenin kahramanları olan kurban pazarı esnafımızla bir araya geldik. Rabb'im kestiğimiz kurbanları kabul eylesin. Vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz. Tekrar hepimizin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
