Kars'ta Soğuk Hava Etkilerini Gösterdi

Güncelleme:
Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düşerken, bitkiler ve araç camları kırağı tuttu. Pazarcılar soğuktan olumsuz etkilenerek ürünlerini battaniyelerle korumaya çalışıyor.

Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, bitkiler, ağaçlar ve araç camları kırağı tuttu.

Selahattin Filtekin Caddesi üzerinde tezgahlarını kuran bazı pazarcılar da soğuk havadan olumsuz etkileniyor. Pazarcılar, ürünlerinin soğuktan etkilenmemesi için battaniyelerle koruyor.

Pazarcı Halim Tan, soğuk nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirterek, "Kars'ın kışı geldi. Kar henüz yağmadı ama kuru soğuk çok. İşler biraz düşük ekmeğimizin peşindeyiz." dedi.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili olurken, araç camları, bitkiler kırağıyla kaplandı. Keklik Deresi'ndeki küçük göletler buz tuttu.

Bazı besiciler kırağıyla kaplı alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
