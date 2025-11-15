Kars'ta Kış Lastiği Zorunluluğu Nedeniyle Lastikçilerde Yoğunluk

Ticari araçlar için bugün başlayan kış lastiği kullanım zorunluluğu nedeniyle Kars'taki lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Geçmiş yıllarda 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği uygulaması, bu sene mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek.

Uygulamanın başlamasıyla çok sayıda sürücü, araçlarına kış lastiği taktırmak için servis ve oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlardan Ahmet Güre, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle aracının lastiklerini değiştirdiğini, ancak lastikçilerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

İşletme sahibi Raşit Ögel de gazetecilere, kış lastiği zorunluluğu nedeniyle yoğunluk yaşandığını anlatarak "Zorunlu kış lastiği değişimi 15 Kasım'a çekildi ondan dolayı şu anda yoğunluk mevcut. Biz sürücülere 15 Kasım'ı beklemeden araçlarının lastiklerini değiştirmelerini söylüyoruz, hem de bu kadar yoğunluk olmaz. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştü mü lastik değişiminin yapılması gerekli. Lastikleri erken değiştirmemiz daha doğru olur." dedi.