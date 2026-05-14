Kars'ta çiftçiler geliri köye kalacak arazilerde imece usulü ekim yaptı

Kars'ın Karahamza köyünde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde bir araya gelen çiftçiler, köy arazilerini imece usulü ekerek dayanışma örneği sergiledi. Elde edilecek gelirin köyün masrafları için kullanılacağı belirtildi.

Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde bir araya gelen çiftçiler, köy tüzel kişiliğine ait yaklaşık 200 dönümlük tarım arazisini birlikte ekerek dayanışma örneği sergiledi.

Sabahın erken saatlerinde ekim alanına gelen 10 çiftçi, kendi tahıl ambarlarından çıkardıkları arpa ve buğday tohumlarını traktörlerle tarlalara taşıdı. Çiftçiler, traktörlerin arkasına bağlanan aparatlarla önce tohum serpme işlemini gerçekleştirdi.

Daha sonra traktörlerle art arda tarlaları süren çiftçiler, imece usulü tohumları toprakla buluşturdu.

Karahamza köyü muhtarı Ahmet Demirci, AA muhabirine, bu sene kış mevsiminin uzun sürdüğünü söyledi.

Çok kar yağdığı için ekim işlerinin yeni başladığını belirten Demirci, "Köy tüzel kişiliğine ait tarlalarımızı köy adına ekip, gelirini köy bütçesine aktarma kararı aldık. Sağ olsun komşular, bütün köy halkı yardımcı oluyor. Tarlalarımızın tohumunu serpip sürmeye başladık. Allah nasip ederse elde edeceğimiz geliri de köyümüzün masrafları için harcamayı düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
