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Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Kayak Eğitimi Alıyor

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Kars Valiliği himayelerinde başlatılan 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projesi kapsamında kentte kayak bilmeyen ilkokul öğrencilerine yönelik eğitime başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezinde başlatılan projede, 300 öğrenci kayak eğitmenleri tarafından alp disiplini kayak eğitimi alıyor.

Kars Valiliği himayelerinde başlatılan "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" projesi kapsamında kentte kayak bilmeyen ilkokul öğrencilerine yönelik eğitime başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezinde başlatılan projede, 300 öğrenci kayak eğitmenleri tarafından alp disiplini kayak eğitimi alıyor.

Projeyle, kentte eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencilerinin yaşadıkları şehrin doğal güzelliği, kış turizm merkezlerinden Sarıkamış'da kayak sporunu öğrenebilmeleri ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Kentteki 300 öğrencinin 6 grup halinde planlandığı projede, her grubun 2 gün sürecek eğitiminde, profesyonel eğitmenlerden özel kayak dersi almalarının yanında Sarıkamış'ta konaklayarak ateş başında sucuk ekmek ve kızak gibi etkinlikle ilçenin güzelliklerini görecekler.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, etkinliğe katılan ve ilk defa kayak yapacak öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Polat, gazetecilere, karın yağmasıyla bereketli bir 15 tatil yaşadıklarını söyledi.

Sarıkamış'ın Türkiye ve dünya markası olduğunu bildiren Polat, şunları dile getirdi:

"Bu markayı kendi çocuklarımıza anlatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Kars'ın çocuğu Sarıkamış'ta kaymayı öğrenecek. Kar yıldızlarımızı Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ait tesislerimizde 2 gece konaklamalı misafir ederek kayak yapmayı öğreteceğiz. Onlarla sohbet edeceğiz, eğlenceli vakit geçireceğiz ve 15 tatilimizi iyi değerlendireceğiz. İlkokul öğrencisi tüm çocuklarımız kayak yapmayı bilerek mezun olacak. Biz Kars'ın çocuğuna kayak öğreteceğiz ve bu tesisi tüm çocuklarımıza göstereceğiz. Kayak sporunu çocuklarımıza yaptıracağız. İnşallah aralarından milli sporcular, altın madalya alan sporcular çıkacak. Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta çocuklarımız kayak öğrenecekler, ben de kayak yapmayı öğreneceğim."

İlk defa kayak yapan 9 yaşındaki Ecrin Su Güzeloğlu ise eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatarak, "Çok eğlenceli biraz da yorucu ama dikkat etmenizi öneriyorum, ben zor duruyorum." dedi.

Öğrencilerden Ömer Kaya da güzel bir ortamda bulunduklarını belirterek, "Kayak eğlenceli ve biraz yorucu ama yine de birbirimizin olduğu güzel bir ortam. Kayağı öğrendiğimizde güzel olacak, eğlenceli bir şey." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe kayak yapmayı bilen ortaokul öğrencileri de ellerinde Türk Bayraklarıyla katılarak gösteri yaptı.

Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Kars İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Sarıkamış Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Gençlik Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir, kurum amirleri, kayak eğitmenleriyle öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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