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Kargı'da orman köylülerine 4,5 milyon TL destek

Kargı'da orman köylülerine 4,5 milyon TL destek
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Kargı Orman İşletme Müdürlüğü, ORKÖY programı kapsamında orman köylülerine traktör ve tomruk çekme vinci alımı için toplam 4 milyon 500 bin lira kredi sağladı. Törende konuşan yetkililer, desteklerin üretimi artırdığını ve kırsal göçü önlemeyi hedeflediğini belirtti.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğünce, 2026 yılı ORKÖY sosyal ve ekonomik kredilendirme programı kapsamında orman köylülerine 4 milyon 500 bin liralık destek sağlandı.

Program kapsamında bir aileye traktör alımı için 1 milyon 300 bin lira, 16 aileye ise tomruk çekme vinci (tambur) alımı için aile başı 200 bin lira olmak üzere toplam 3 milyon 200 bin lira kredi verildi.

Desteklerden yararlanmaya hak kazanan vatandaşlar için Kargı Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesinde teslim töreni düzenlendi.

Törene, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Hasan Kemal Yayla, Kargı Orman İşletme Müdürü Ali Kabaoğlu, teknik personel ile hak sahipleri ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, orman üretiminde emeği bulunan orman köylülerinin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

ORKÖY desteklerinin üreticilerin işlerini kolaylaştırarak verimliliği artırdığını belirten Özer, "Orman köylümüzün emeğine ORKÖY destek kredileri ile güç katıyoruz. Sağlanan tambur ve traktör alım desteğiyle işleri kolaylaştırıyor, verimliliği artırıyor, orman köylümüzün ekonomisine can suyu oluyoruz. Yeni iş imkanları oluşturarak kırsal göçün önüne geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Özer, toprağına ve ormanına sahip çıkan köylülerin üretimde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, orman köylülerine yönelik desteklerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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