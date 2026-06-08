KARDEMİR'de Güleç'e ve Yolbulan'a onursal başkanlık ünvanları verildi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), eski yönetim kurulu başkanları Kamil Güleç ve merhum Mutullah Yolbulan'a onursal başkanlık ünvanları verildi.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, KARDEMİR Yönetim Kurulu'nun 21 Mayıs tarihli kararı doğrultusunda düzenlenen törende, onursal başkanlık belgeleri KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz tarafından Güleç'e ve merhum Yolbulan adına oğlu Mustafa Yolbulan'a takdim edildi.

KARDEMİR AŞ Yönetim Kurulu'nun 3 Nisan tarihli kararıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a tevcih edilen "KARDEMİR Onursal Başkanlığı" ünvanının ardından, Güleç ile merhum Yolbulan'a da tevcih edilmiş oldu.

Açıklamada, "KARDEMİR ailesi olarak, Kamil Güleç'e şükranlarımızı sunuyor, merhum Mutullah Yolbulan'ı rahmet, saygı ve minnetle yad ediyoruz." denildi.