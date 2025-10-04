Karayollarındaki Yapım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Dikkatli Olun

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Gümüşova kavşakları kesiminde yama ve onarım çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 16-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Sivas-Kangal yolunun 32-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 5-20. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Balıkesir-Havran yolunun 33-35. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Havran istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sel hasarlarının onarımı ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.