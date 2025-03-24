Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Buharkent-1 Kavşağı çıkışında bağlantı yolundaki otoyol çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 30-32 ve Balıkesir-Kepsut yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Antalya-Serik-Manavgat yolunun 16-17. kilometrelerinde Boğazkent Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Alanya-Antalya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri-Niğde yolunun 7-13 ve Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kastamonu-İnebolu ayrımı-Devrekani-Çatalzeytin yolunun 28-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.