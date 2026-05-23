Karavancılar kontrollü ve süre sınırlı park alanları istiyor

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) üyeleri, Aydın'ın Didim ilçesinde bir araya gelerek altyapısı hazırlanmış düzenli karavan park alanları talep etti.

KAİTED Yönetim Kurulu Üyesi Muhammer Şentürk, karavan kullanıcılarının temel beklentisinin "kamp yapmak değil, park edebilmek" olduğunu, araç parkı ile kamp kavramlarının birbirine karıştırıldığını söyledi.

Şentürk, elektrik, temiz su ve atık boşaltım noktalarının bulunduğu resmi alanlar oluşturulmasının sorunu büyük ölçüde çözeceğini belirtti.

KAİTED Genel Sekreteri Zeynep İpek Derbent de yasakların yalnızca kullanıcıları değil, üretici ve tedarikçi firmaları da etkilediğini, Avrupa standartlarında karavan park alanları talep ettiklerini kaydetti.

Ali Yerlikaya ise karavan kültürünün hızla büyüdüğünü ancak yerel yönetimlerin buna uygun altyapıyı aynı hızda geliştiremediğini ifade etti.

Almanya'dan gelen emekli Nesmi Demirel ise Avrupa'daki birçok ülkede karavanla rahatça seyahat edebildiklerini, Türkiye'de ise yeterli alan bulunmaması nedeniyle sorunlarla karşılaştıklarını anlattı.

Toplantıya katılan karavancılar, sürekli ceza ve kovulma korkusuyla seyahat etmek istemediklerini belirterek, belediyelerden makul ücretli alanlar, gün sınırlaması ve düzenli denetim talebinde bulundu.