Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 'Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi' Açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 60 yaş ve üzeri bireylerin eğitim göreceği "Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" açılış töreni düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen program kapsamında 60 yaş ve üzeri bireyle sağlık, beslenme, spor, sanat, tarih, ekonomi, iletişim, teknoloji gibi konularda eğitim görecek.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, KMÜ SKS-2 Konferans Salonundaki programda, geçen yıl gerçekleştirilen proje kapsamında olumlu dönüşler almaları üzerine bu yıl etkinliğin ikincisini gerçekleştirmeye kadar verdiklerini söyledi.

Programda, gazeteci, yazar Hasan Özünal da "Geçmiş mi Gelecek mi" temalı konuşmasını gerçekleştirdi.

Tören, Özünal tarafından ilk dersin işlenmesiyle sona erdi.