Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 'Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi' Açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 'Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi' Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik 'Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi' açılış töreni düzenlendi. Eğitim programında sağlık, beslenme, spor, sanat gibi konularda dersler verilecek.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 60 yaş ve üzeri bireylerin eğitim göreceği "Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" açılış töreni düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen program kapsamında 60 yaş ve üzeri bireyle sağlık, beslenme, spor, sanat, tarih, ekonomi, iletişim, teknoloji gibi konularda eğitim görecek.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, KMÜ SKS-2 Konferans Salonundaki programda, geçen yıl gerçekleştirilen proje kapsamında olumlu dönüşler almaları üzerine bu yıl etkinliğin ikincisini gerçekleştirmeye kadar verdiklerini söyledi.

Programda, gazeteci, yazar Hasan Özünal da "Geçmiş mi Gelecek mi" temalı konuşmasını gerçekleştirdi.

Tören, Özünal tarafından ilk dersin işlenmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.