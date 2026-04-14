Karaman Valisi Çiçek, 2. Organize Sanayi Bölgesi inşaat alanını ziyaret etti
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 2. Organize Sanayi Bölgesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak projeyle ilgili bilgi aldı. Çiçek, projenin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karaman 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) inşaat alanında incelemede bulundu.
Çiçek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve 2. OSB Müdürü Ali Yener Terlemez'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Çiçek, 2. OSB'nin Karaman'ın sanayi altyapısını güçlendirerek, bölge istihdamı ve ekonomisine önemli bir ivme kazandıracağını kaydetti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle hayata geçirilen Karaman 2. Organize Sanayi Bölgesi, tamamlandığında 200 hektarlık alanda 104 sanayi parselinden oluşacak.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO