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Karakaya Baraj Gölü Manzarası Dronla Görüntülendi

Karakaya Baraj Gölü Manzarası Dronla Görüntülendi
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Elazığ, Diyarbakır ve Malatya sınırlarının kesiştiği Karakaya Baraj Gölü'nün doğal güzellikleri, bölge halkının ifadesine göre Parana Nehri'ne benzetiliyor. Ziyaretçiler, gölün sunduğu muhteşem manzarayı keşfetmek için bölgeyi tercih ediyor.

Fırat Nehri üzerinde kurulu Karakaya Baraj Gölü'nün Elazığ, Diyarbakır ve Malatya sınırlarının kesiştiği noktadaki uzantısı, dronla görüntülendi.

Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı olan Karakaya Barajı'nın yapımıyla oluşan gölün Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Dikmen köyü mevkisindeki manzarası, görenlerin ilgisini çekiyor.

Hazar, Maden ve Ulubaba Dağları arasında yer alan bölge, meşe, menengiç, alıç, sumak gibi doğal yetişen ağaçlar ve bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarına güzel manzara sunuyor.

Üç ilin sınırının kesiştiği noktadaki baraj gölü manzarası, dronla görüntülendi.

"Burası Parana Nehri'ne benzetiliyor"

Manzaranın izlendiği Dikmen köyünün muhtarı Erdal Alataş, AA muhabirine, Hazar Dağı'nın güney eteklerinde 1355 rakımda yer alan köylerinin dağınık yerleşimdeki 50 haneden oluştuğunu belirtti.

Alataş, köylerinin Karakaya Baraj Gölü'nün Elazığ, Diyarbakır ve Malatya illerinin sınırının kesiştiği noktada yer aldığını ifade ederek, "Köyümüzden Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi ile Malatya'nın Doğanyol ilçesini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Arada sadece Fırat Nehri bulunuyor." dedi.

İstanbul'da yaşayan yeğeninin birkaç yıl önce bu manzarayı fotoğrafladığını ve sosyal medyada paylaştığını belirten Alataş, fotoğrafın büyük beğeni topladığını, köylerine ilginin de arttığını anlattı.

"Doğa harikası bir yer. Burası Brezilya, Arjantin, Paraguay sınırında bulunan Parana Nehri'ne benzetildiği için yeğenim sosyal medyadan (fotoğrafını) paylaştıktan sonra buraya gelenler olmaya başladı." diyen Alataş, ziyaretçilerin bölgede piknik yaptığını, çay içip doğal bir ortamda zaman geçirdiğini ifade etti.

Alataş, buranın her mevsim farklı bir doğal güzelliğe sahip olduğunu dile getirerek, bölgenin ilkbaharda yeşile, sonbaharda sarı ve turuncuya büründüğünü belirtti.

Yaz aylarında doğanın ayrı bir güzel olduğunu vurgulayan Alataş, "Kışın da iki mevsimi birlikte yaşıyoruz. Yüksekte kar varken, baraj kıyısında bahar havası, yeşil bir doğa manzarası var." ifadelerini kullandı.

"Güzel bir doğamız var, Karadeniz'i andırıyor"

Dikmen köyünde yaşayanlardan Abdi Başaran, Karakaya Baraj Gölü'nün üç ilin sınırlarının kesiştiği noktadaki fotoğrafının sosyal medyada Parana Nehri ile karşılaştırıldıktan sonra büyük beğeni topladığını belirtti.

Köylerini ziyaret edenlerin bu manzaraya hayran kaldığını anlatan Başaran, şunları söyledi:

"Çedene ve alıç ağaçlarımız, dağ incirimiz, üzümümüz, sumağımız var, her şeyimiz bol. Bölgemiz çok güzel. Baraj kıyısına bir tesis yapılsa daha çok gelen olur."

Cuma Alataş da bulundukları bölgenin doğal güzelliğiyle dikkati çektiğini belirterek, "Güzel bir doğamız var. Özellikle ilkbaharda yemyeşil, adeta Karadeniz'i andırıyor. İnsanların gelip görmesini isteriz." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

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