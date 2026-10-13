Karadağ AB müzakerelerinde 3 faslı daha geçici kapattı, toplam 21 fasıl kapandı

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Balkan ülkesi Karadağ, Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü katılım müzakerelerinde 3 faslı daha geçici olarak kapattığını duyurdu.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından AB müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.

Spajic, AB'ye üyelik için 3 müzakere faslının daha geçici olarak kapatıldığını ve kapatılan fasıl sayısının 21'e ulaştığını ifade etti.

Kapatılan "Ekonomik ve Parasal Politika", "İstatistik" ile "Sosyal Politika ve İstihdam" fasıllarının Avrupa entegrasyonunun üç temel direğini temsil ettiğine dikkati çeken Spajic, bunları "sorumlu ekonomik yönetim, güvenilir kamu politikası oluşturma ve toplumsal ilerleme" olarak tanımladı.

Avrupa Komisyonu ile AB'nin 27 üye ülkesinin her birine teşekkür eden Spajic, çalışma gruplarının başkanlarını ve üyelerini tebrik etti.

Spajic, "Şu an itibarıyla Karadağ hükümeti, müzakerelerin son aşaması için kendi yetki alanındaki tüm yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirmiştir." ifadesini kullandı.

Diğer düzeylerde de bu sürecin sonuna kadar götürülmesi için gerekli sağduyunun ve uzlaşının sağlanacağına inandığını kaydeden Spajic, "Avrupalı ortaklarımızla Karadağ'ın 2028'de tam üyeliğine doğru kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA