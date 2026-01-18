Albüm: Pakistan'da Alışveriş Merkezinde Yangın: En Az 6 Ölü, 20 Yaralı
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Yangın, 1.200'den fazla mağaza bulunan Gul Plaza'da meydana geldi.
KARAÇİ, 18 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bir alışveriş merkezinde cumartesi akşamı çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı.
Güney Sind Eyaleti Sözcüsü Sadia Javed pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, yangının MA Jinnah Yolu üzerinde bulunan ve 1.200'den fazla mağazaya ev sahipliği yapan çok katlı Gul Plaza alışveriş merkezinde çıktığını belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel