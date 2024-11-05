Karacabey Belediye Başkanı, Genç ve Dinamik Bir Kadro Oluşturduklarını Belirtti

BURSA'nın Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, göreve geldiklerinde ilçeye gereken hizmeti verebilmek için, mevcut personeli de değerlendirip, yeni bir kadro kurduklarını belirterek, "Genç, dinamik ve liyakatli isimlerden oluşan bir kadro kurduk" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçede yeni faaliyete geçen Ergün Koç Kültür Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Karabatı, toplantıda yapımı devam eden ve planlanan projelerle ilgili bilgi verdi. Görevi süresince yapılan çalışmaları değerlendiren Karabatı, "Hepinizin bildiği gibi, yoğun bir kampanya sürecinin ardından, halkımıza hizmet etme imkanına kavuştuk. Görevi devraldıktan hemen sonra, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edebilmek için, mevcut personelimizi de değerlendirerek, genç, dinamik ve liyakatli isimlerden oluşan bir kadro oluşturduk. Yönetim anlayışımız gereği, halkımızın emaneti olan belediyemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı ve israfla mücadeleyi önemsiyoruz. Bu kapsamda mali ve idari yönden israfı önleyecek, belediyemize tasarruf sağlayacak, bazı yeni düzenlemeleri hayata geçirdik" diye konuştu.

'TOPLAM BÜTÇEMİZDE YÜZDE 30'A YAKIN TASARRUF SAĞLADIK'

Belediye bütçesinde sağladıkları tasarrufa da dikkat çeken Karabatı, "Özellikle toplu mal alımı ile belediye araç, gereç ve personelinin kullanılması konusunda gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle, toplam bütçemizde yüzde 30'a yakın bir tasarruf sağladık. Burada sağlanan tasarrufu halkımıza daha fazla hizmet etmek için kullanıyoruz " ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan ve buluşmanın Karacabey için çok verimli olacağını söyleyen Karabatı, "Göreve gelirken, 'Bu kez Karacabey kazanacak' demiştik. Şimdi ise genç, dinamik ve liyakatli isimlerden oluşan kadromuzla Karacabey'in, Karacabeylinin kazanması için, gece gündüz demeden, var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,