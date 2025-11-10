Haberler

Karabük Üniversitesi'nden Sarımsakta Hastalıklarla Mücadele Projesi

Karabük Üniversitesi'nden Sarımsakta Hastalıklarla Mücadele Projesi
Güncelleme:
Karabük Üniversitesi, sarımsakta hastalıklarla mücadeleye yönelik bir proje tamamladı. Proje kapsamında çeşitli illerden toplanan sarımsak örnekleri incelendi ve üretim maliyetlerini düşürmek için yeni yöntemler geliştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öncülüğünde sarımsakta hastalıklarla mücadeleye karşı bilimsel çözüm arandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Sarpkaya yürütücülüğünde, TÜBİTAK 1001 programları tarafından desteklenen proje tamamlandı.

Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kastamonu ve Kırklareli'den toplanan sarımsak örnekleri laboratuvar ortamında incelendi.

Analizler sonucunda, hastalığa neden olan türlerin yaygınlık durumu, genetik farklılıkları ve toksin üretim potansiyelleri belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarpkaya, sarımsağın yüksek gelir potansiyeline sahip bir ürün olmasına rağmen yanlış uygulamaların üretim maliyetlerini artırdığını belirterek, "Girdileri azaltarak ürünün pazarda daha iyi fiyatlarla yer bulmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Sarpkaya, elde edilen sonuçların ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanacağını aktararak, üreticilere yönelik yeni eğitim çalışmalarının da planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
