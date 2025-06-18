Karabük'te Yeni Sosyal Tesisin Yapımına Başlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Belediyesi, 75. Yıl Mahallesi'nde toplam 13 bin metrekarelik alanda yeni sosyal tesis inşaatına başladı. Proje, 18.5 milyon lira yatırım ile bölgenin sosyal altyapısını güçlendirecek ve geniş yeşil alanlarıyla tüm Karabük halkına hizmet verecek.

Karabük Belediyesi, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde yeni sosyal tesisin yapımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin sosyal yaşamına soluk getirecek olan proje, geniş yeşil alanları, dinlenme ve spor alanları, çok amaçlı sosyal tesis binasıyla yalnızca mahalle sakinlerine değil tüm Karabük'e hitap edecek bir merkez olarak tasarlandı.

Toplam 13 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek proje için 18 milyon 500 bin lira tutarında yatırım yapılırken, tesis tamamlandığında bölgedeki sosyal altyapıyı önemli ölçüde güçlendirmiş olacak.

Projede 10 bin metrekare yeşil alan, 1500 metrekare oyun ve spor alanı, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve 620 metrekarelik sosyal tesis binası yer alacak. 470 metrekaresi kapalı, 150 metrekaresi açık teras olacak şekilde planlanan yapı, 250 kişi kapasiteli bir restoran ve çok amaçlı kullanım salonu olarak hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, sosyal belediyecilik anlayışı gereği, şehrin dört bir yanında insanların nefes alabileceği, ailecek zaman geçirebileceği alanlar inşa ettiklerini belirterek, "75. Yıl Mahallemizde yapımına başladığımız bu sosyal tesis, yalnızca bir yapı değil, Karabük'ün yaşam kalitesini yükseltme irademizin somut yansımasıdır. Yeşil alanları, çocuk oyun ve spor bölümleri, sosyal etkileşim imkanlarıyla donatılmış bu merkez, sadece mahalleye değil, tüm Karabük'e hitap edecek cazibe noktası olacak. Karabük için üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi

Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Gözde tatil beldesinde halkı ayaklandıran karar
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Trump, İran'a karşı bu bombayı kullanacak! Nükleer silahtan farkı yok

Savaşın seyri değişir! İşte Trump'ın kullanmak için can attığı bomba
ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız
İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinde sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.