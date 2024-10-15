Üye Girişi
Haberler

Dualarla açılışını yaptılar sonra birbirlerini ezdiler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir mağaza açılışında yapılan indirim kampanyası büyük bir izdihama neden oldu. Vatandaşlar indirimli ürünleri almak için birbirini ezerek yarıştı. Kimileri yere düşerken kimileri de birbirlerine hakaret edip tartıştı.

Karabük'te yapılan mağazanın açılışına yönelik yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesinde özel indirimlerin ve birbirinden avantajlı kampanyaların yapıldığı mağaza açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Günler öncesinden açılışa özel birçok ürünün indirimli satışa çıkaracağını duyurması üzerine vatandaşlar ürünleri almak için sıraya girdi.

Yüzlerce insanın oluşturduğu yoğunluk dua ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından izdihama dönüştü. Mağazaya girebilen vatandaşlar indirimli ürünlere ulaşmak için adeta birbirleriyle yarıştılar. İçeriye girmek isteye bazı vatandaşlar yaşana izdiham nedeniyle yere düşerken ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Öte yandan bazı vatandaşların da alışveriş sırasında sözlü tartışmalar yaşadığı görüldü. Mağaza sahibi Ahmet Salt, kentte ihtiyaç olduğundan dolayı mağaza açılışı gerçekleştirdiklerini belirterek, beklemedikleri bir izdihamla karşılaştıklarını söyledi. Salt, kampanyanın 1 hafta süreceğini ifade etti.

Dualarla açılışını yaptılar sonra birbirlerini ezdiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel

Alışveriş Karabük Ekonomi Güncel Yaşam

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

 Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi

ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi

 Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?
Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
500

Yorumlar (2)

SeyYah Saruhanli:

100 90 hepsi akp oy veriyordur kendilerine bunu hak görüyorlar.

0
0
yanıtYanıtla
Damla Sengul:

ne bekliyordunuz ki

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor Hasan ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Hasan Yalnızoğlu (Survivor Hasan) kimdir? Survior Hasan kaç yaşında nereli? Survivor Hasan öldü mü, neden öldü, hasta mıydı, hastalığı neydi? Neçirvan Barzani kimdir? Neçirvan Barzani nerenin lideri? Lale Cander neden istifa etti? Lale Cander kimdir? Down sendromlu çocuğun bebeği atması olayı ne, bebek öldü mü? Litvanya Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Litvanya Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hangi ikisi yakın dostken zamanla çeşitli sebeplerle birbirine kin gütmüş, 1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş, düello ... Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapanış sözüdür?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.