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Karabük'te firmaları 55 milyon lira zarara uğratan 11 şüpheli gözaltına alındı

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Karabük'te firmaları 55 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 11 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin 6'sı Karabük, 3'ü Ankara, 1'i İstanbul ve 1'i Bartın'da gözaltına alındı.

Karabük'te firmaları 55 milyon lira zarara uğratan 11 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, firmaları 55 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 45 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Karabük'te 6, Ankara'da 3, İstanbul'da 1 ve Bartın'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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