Karabük'te 4,6 milyar liralık konut yatırımı sürüyor

Karabük'te toplam 4 milyar 600 milyon lira maliyetle 2 bin 1 konut, 91 iş yeri ve ticaret merkezinden oluşan projelerin ihale süreçleri devam ediyor.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Soğuksu Mahallesi'nde 2 milyar 639 milyon lira değerinde 866 konut ve 53 iş yerinin, Kartaltepe Mahallesi'nde 471 milyon lira değerinde 280 konut ve 12 iş yerinin, Safranbolu'da 408 milyon lira değerinde 196 konutun, Ovacık'ta 86 milyon lira değerinde 36 konutun, Eflani'de ise 63 konutun ihalesinin tamamlandığını belirtti.

Eskipazar'da 321 konut, 2 dükkanlı ticaret merkezi, altyapı ve çevre düzenlemesi işinin 3 Haziran'da, Yortan'da 65 konutun altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ise 16 Mayıs'ta ihale edileceğini aktaran Keskinkılıç, Yenice'de Özalp bölgesinde yapılması planlanan 24 AFAD konutunun ihale aşamasına geldiğini, ilçedeki 150 konut projesi için ise çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ayrıca, Eskipazar Küçük Sanayi Sitesi'ne 36 iş yeri yapımının da ihale aşamasına geldiğini bildiren Keskinkılıç, "Karabükümüze hizmetlerimiz, tüm teşkilatımızla hız kesmeden devam ediyor. Bu önemli yatırımların hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Karabükümüze hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.