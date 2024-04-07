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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.

Tekirdağ-İstanbul İl Sınırı-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerinde (Silivri geçişi) yapım ve onarım, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle Bozüyük-İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan ve Avarlar Kavşağı'ndaki döner kavşağın bulunduğu kesimden tek yönden sağlanıyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 10-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Düzce-Zonguldak İl Sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 53-54. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle Ereğli istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İyidere-Rize yolunun 19. kilometresinde (Rize Kültür Merkezi mevkisi) yaya üst geçidi bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 1-2. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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