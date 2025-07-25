Kapıkayafest'te Stand Up Paddle Yarışı Gerçekleşti

Kapıkayafest'te Stand Up Paddle Yarışı Gerçekleşti
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Bafra'da düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali kapsamında gerçekleştirilen Stand Up Paddle (SUP) yarışı büyük ilgi gördü. Sporcular, 1,5 kilometrelik parkurda yarışarak denge ve hızlarını test etti. Yarışı Zafer Benli kazandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında "Stand Up Paddle" (SUP) yarışı gerçekleştirildi.

Su sporları kapsamında düzenlenen yarış, festival katılımcılarından ilgi gördü.

Kızılırmak Nehri'nin eteklerinde gerçekleştirilen SUP yarışında sporcular, 1,5 kilometrelik parkurda denge ve hızlarını test etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kapıkayafest'te yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu yıl ilk defa SUP yarışını festival kapsamına dahil ettik. Doğayla iç içe bu güzel atmosferde düzenlenen yarışa katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışta Zafer Benli birinciliği, Cahit Çelik ikinciliği, Salim Can Şahsi ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri, kamp alanında düzenlenen ödül töreniyle verildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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