Kapaklı Sitespor, Yeşil Bayramiç Spor'u 3-1 mağlup etti

TVF Kadınlar 2. Ligi 13. hafta maçında Kapaklı Sitespor, sahasında Yeşil Bayramiç Spor'u 3-1 mağlup etti.

Kapaklı ÇOSB Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk set iki takımın da başa baş mücadelesi ile başladı. Ev sahibi Sitespor baştan sona önde götürdüğü sette konuk ekibin skoru eşitleme çabası sonuç vermedi.

İlk set Sitespor'un 25-17'lik skorla sona erdi.

İkinci sette konuk ekip Yeşil Bayramiç, ilk sete göre daha iyi oynadı. 30 sayıya kadar uzayan setin kazananı konuk ekip Yeşil Bayramiç oldu ve bu set 28-30 Bayramiç Spor üstünlüğü ile sona erdi ve setler 1-1'e geldi.

Üçüncü sette ev sahibi ekip toparlandı. İlayda,Kardelen ve Hazal'ın skor yükünü aldığı sette Sitespor, 25-20'lik skorla setleri 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette rakibine karşı üstün bir oyun koyan Sitespor, bu setten de 25-10'luk skorla üstün ayrılarak maçı 3-1 kazandı.

Bu galibiyetle Sitespor grubunda namağlup liderliğini devam ettirdi.