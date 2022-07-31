Kansere karşı aşk ile savaş; Eşi yendi sıra onda

EVLİLİKLERİNİN ikinci ayında hayatlarına giren kanseri, birbirlerine olan aşklarıyla yenen Bahar ve Mehmet Karacan çifti, hastalıkla 11 yıl sonra, bu kez oğullarıyla birlikte yeniden mücadele ediyor. Eşinin desteğiyle kanseri yenen Mehmet Can Karacan (36), bu yıl meme kanseri teşhisi konan eşi Bahar Karacan'a tedavi sürecinde destek veriyor. Çift, kanserle mücadeleleri sırasında çektikleri videoları ise sosyal medya hesaplarında paylaşarak, kendileri gibi hastalıkla savaşanlara ve takipçilerine umut veriyor.

2011 yılında çiftin evliliklerinin ikinci ayında Mehmet Can Karacan testis kanserine yakalandı. Tedavisi 9 ay süren Karacan, bu süreçte en büyük desteği eşi Bahar Karacan'dan gördü. Tedavi sürecinde doktorlar 5 yıl çocuk sahibi olmayacaklarını söylemesine rağmen, iki yıl sonra Sabri Ömür isminde bir erkek çocukları oldu. Aile 11 yıl sonra, bu kez Bahar Karacan'ın meme kanseri olduğunu öğrenmesiyle sarsıldı. Karacan çifti, oğullarıyla birlikte ikinci kez kanserle mücadeleye başladı. Kanser hastalığını 'misafir' olarak tanımlayan çift, tedavi süreçlerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak aynı durumdaki insanlara umut ışığı olmaya çalışıyor.

"KANSERE YAKALANDIĞIMDA EŞİME EVLİLİĞİ BİTİREBİLİRİZ DEDİM"

"OĞLUMLA DİZLERİMİZİN ÜZERİNE ÇÖKÜP AĞLADIK"

"ŞU AN YOLU YARILADIK"

"EŞİM KANSER OLUNCA DAHA ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM"

Bahar Karacan eşine kansere yakalandığını söylemekten korktuğunu da belirterek, "Babam da 5 yıl önce bir serüven yaşamıştı. Ben Mehmet'e söyledikten sonra göz göze geldik. Kötü huylu olduğunu tahmin ediyorduk. Dedik ki bu misafir kötü niyetli ve biz ne yapabiliriz? Kafa kafaya vereceğiz ve bunun üstesinden geleceğiz. Eşimin hastalığına daha çok üzülmüştüm. Çünkü kendiniz onu üstleniyorsunuz, bu noktada en sevdiğinizi düşünüyorsunuz. Ben tolere edebilecek gücü kendimde bulduğum ve savaşmayı tercih ettiğim için Mehmet Can o noktada nasıl idare edecek acaba? Nasıl hissedecek, çok daha dert etmiştim" ifadelerini kullandı.