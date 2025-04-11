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Kanada'dan ABD'ye Seyahatlerde Azalma

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Kanada İstatistik Kurumu, Kanada'dan ABD'ye ve ABD'den Kanada'ya yapılan araçlı seyahatlerde bir azalma olduğunu duyurdu. Kanada hükümeti, gümrük vergisi kaynaklı ticaret savaşları sırasında, vatandaşlarını kendi ülkelerinde alışveriş yapmaya teşvik ediyor.

SURREY, 11 Nisan (Xinhua)-- Kanada'dan ABD'ye girmek için Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Surrey kentinde bulunan Peace Arch Sınır Kapısı'nda sıraya giren otomobiller, 10 Nisan 2025.

Kanada İstatistik Kurumu perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Kanada'da ikamet edenlerin ABD'den araçla yaptığı dönüş seyahatleri ile ABD'de ikamet edenlerin Kanada'ya yaptığı araç seyahatlerinde azalma yaşandı.

Kanada hükümeti, ABD ile gümrük vergisi kaynaklı ticaret savaşı sürerken, Kanadalı tüketicileri kendi ülkelerinde alışveriş yapmaya ve seyahat etmeye teşvik ediyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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