Kamboçya, çevrim içi dolandırıcılıkla bağlantılı 48 bini aşkın yabancıyı sınır dışı etti

Güncelleme:
Kamboçya hükümeti, çevrim içi dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olarak 48 binden fazla yabancı uyrukluyu sınır dışı etti ve 210 binden fazla yabancının ülkeyi gönüllü olarak terk ettiğini açıkladı.

Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) haberine göre, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sar Sokha, ülkedeki çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerine karşı atılan adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnsan hakları örgütlerinin son raporlarına göre, Myanmar, Laos ve Kamboçya genelinde 300 binden fazla kişi dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırılıyor. Bu kişilerden yaklaşık 120 bini Myanmar'da, 100 binden fazlası ise Kamboçya'da bulunuyor.

Kaynak: AA " / " + Ayşe İrem Çakır -
