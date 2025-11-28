Kamboçya-Çin Mekong Kratie Dostluk Köprüsü İnşaatında Son Durum
Kamboçya'nın Kratie eyaletinde bulunan Kamboçya-Çin Mekong Kratie Dostluk Köprüsü'nün inşaatının yüzde 98,4'ü tamamlandı. Projenin yapımına 2023 yılında başlanmıştı.
KRATİE, 28 Kasım (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Kamboçya'nın Kratie eyaletinde bulunan Kamboçya-Çin Mekong Kratie Dostluk Köprüsü görülüyor, 18 Kasım 2025.
