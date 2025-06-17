Kalküta'da Büyük Yangın: 1.300 Dükkan Kül Oldu

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Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'daki Khidirpur Pazarı'nda çıkan yangında 1.300 dükkan tamamen yanarken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının başlama nedeni üzerinde soruşturma devam ediyor.

YENİ DELHİ, 17 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da bir pazar yerinde çıkan büyük yangında en az 1.300 dükkan kül oldu.

150 yıllık Khidirpur Pazarı'nda pazartesi sabahı erken saatlerde başlayan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının başlamasının ardından yetkililer, alevleri kontrol altına almak ve çevreye yayılmasını önlemek için olay yerine 20 itfaiye aracı sevk etti.

Kıdemli bir itfaiye yetkilisi, pazarın kalabalık ve dar yapısının yangının hızla yayılmasına neden olduğunu, yakınlardaki depolarda bulunan çuval, yemeklik yağ ve tereyağı gibi kolay tutuşan maddelerin ise alevleri daha da şiddetlendirdiğini söyledi.

Polis yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. İlk incelemeler, yangının kısa devreden kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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