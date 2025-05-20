Kalfat’ta Kara Buğday Ekimi Başladı

Kalfat’ta Kara Buğday Ekimi Başladı
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Kalfat beldesinde Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle gerçekleştirilen kara buğday ekimi projesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 110 dekarlık araziye yapıldı. Kaymakam Erkan Minuz ve Belediye Başkanı Salim Doğan, ilk tohumları birlikte ekti.

Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle kara buğday ekimi yapıldı.

Beldede 110 dekarlık arazide yapılan projenin ilk tohumlarını Kaymakam Erkan Minuz ve Kalafat Belediye Başkanı Salim Doğan toprakla buluşturdu.

Kaymakam Minuz, burada yaptığı açıklamada, tarımsal üretimi desteklemek ve atıl durumdaki arazileri değerlendirmek adına bu tür projelere büyük önem verdiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Doğan ise vatandaşların da desteğiyle 110 dekarlık araziye kara buğday ektiklerini, üretimi ve tarımı teşvik etmek için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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