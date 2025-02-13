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Kale Kaymakamı, Altın Madalya Kazanan Genç Sporcuya Hediye Verdi

Kale Kaymakamı, Altın Madalya Kazanan Genç Sporcuya Hediye Verdi
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Malatya'da Kale Kaymakamı Onur İnce, U14 Yıldızlar kategorisinde altın madalya kazanan Mert Alperen Pamukçu'yu makamında kabul ederek başarılar diledi ve hediye takdim etti.

Malatya'da Kale Kaymakamı Onur İnce, 2024-2025 Okul Sporları Malatya Eskrim U14 Yıldızlar kategorisinde altın madalya kazanan genç sporcuya hediye verdi.

Kaymakam İnce, Kale Bent Ortaokulu öğrencisi olan Mert Alperen Pamukçu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç'i makamında kabul etti.

İnce, genç sporcuya tavsiyelerde bulunarak, azimli ve kararlı bir şekilde çalıştığında daha büyük başarılar elde edebileceğini ve başarılar neticesinde örnek bir sporcu olabileceğini söyledi.

Pamukçu'ya spor hayatında başarılan dileyen İnce, genç sporcunun milli formayı giymesi temennisinde bulundu.

Pamukçu ise 7 Mart'ta Eskişehir'de düzenlenecek bölge finallerinde altın madalya kazanmak için mücadele edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından İnce, genç sporcuya hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
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