Üye Girişi
Haberler

Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Çalışmaları Hızlandırılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti. Zararlıya karşı feromon tuzakları kullanılacak ve ilaçlama yapılacak.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti.

Sağlam, gazetecilere, kahverengi kokarca zararlısının fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe ciddi zarar verdiğini söyledi.

Zararlıyla mücadele amacıyla ağaçlara feromon tuzakları yerleştirildiğini aktaran Sağlam, zararlının rüzgar almayan, nemli bahçelerde daha sık görüldüğünü dile getirdi.

Kahverengi kokarca zararlısının en fazla nem biriken yerleri tercih ettiğini anlatan Sağlam, "Eğer az zararlı böcek olan bir bölgeyi ilaçlarsanız, yararlı böcekleri de öldürürsünüz. Bu nedenle önce tuzaklardaki zararlıları sayarak yoğunluk tespiti yapılmalı, ilaçlama ardından yapılmalı. Gözlemlerimize göre denize yakın, rüzgar alan ya da yüksek rakımlı bahçelerde bu zararlıya pek rastlanmıyor." dedi.

Sağlam, kahverengi kokarca zararlısının yaz sonrası metruk binalarda konakladığına işaret ederek, "Hasat sonrası yoğun görülen yerlerde tavsiye edilen ilaçlar kullanılmalı. Bu zararlı, kışı metruk binalarda veya saçak altlarında geçiriyor. Bu alanlara feromon tuzakları yerleştiriyoruz ve tuzağa gelen böcekleri yok ediyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak zararlılara karşı kapsamlı mücadele başlatacaklarını vurgulayan Sağlam, "Bakanlık olarak biyosidal ilaç temin edeceğiz. Zararlının bulunduğu köylerin tamamını ilaçlayacağız. Teknik ekipler gözetiminde her gün 10 köyü ilaçlayacağız. Kahverengi kokarca zararlısının yoğun olduğu bahçe ve köylerde önlemleri artıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Sağlam Ekonomi samsun Ekonomi Güncel Haberler

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

 CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title