Kağızman ve Akyaka'da 19 Mayıs kutlamaları

Kağızman ve Akyaka ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. Çelenk sunma törenleri ve gösterilerin yer aldığı kutlamalara ilçe kaymakamları, belediye başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.