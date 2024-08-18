Kağızman'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı
Kesik Köprü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kağızman'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Kesik Köprü Mahallesi'nde Mustafa Yıldız idaresindeki 36 AAB 819 plakalı motosikletle aynı yönde seyreden Hasan Avcı'nın kullandığı 06 BYE 180 plakalı kamyonet çarpıştı.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldız, Kağızman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kamyonet sürücüsü Avcı, gözaltına alındı.