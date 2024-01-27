KAĞITHANE TEM Otoyolu'nda Motosikletli Kaza Yaptı

KAĞITHANE TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin aynasını eliyle kıran motosikletli, önündeki taksiye çarpıp takla attı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Ocak Salı günü saat 13: 00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aynı yönde ilerleyen otomobile yaklaşıp bilinmeyen nedenle aynasına eliyle vurarak kırdı. Saniyeler sonra motosiklet sürücüsü önündeki taksiye çarparak takla attı. Yere savrulan motosiklet sürücüsü arkadan gelen otomobil sürücüsünün son anda durmasıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu. Panikle yerden kalkan motosiklet sürücüsü, güvenli bir alana geçmek için hızla emniyet şeridine gitti. Yaşananlar, saniye saniye araç kamerasına yansıdı.