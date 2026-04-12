Kağıthane'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Seyrantepe Mahallesi'ndeki 6 katlı binada bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda herhangi bir çalışan yaralanmadı, ancak atölyede hasar oluştu.

Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'nde 6 katlı binadaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kağıthane ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye çağrılan elektrik dağıtım firması ekipleri de binanın elektriğini kesti.

Atölyede herhangi bir çalışan olmadığı öğrenilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, atölyede duman tahliye çalışması da yaptı.

Yangında, atölyede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken
