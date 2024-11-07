Kadirli Belediye Başkanı Olcar Esnafı Ziyaret Ediyor
Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, esnaf ziyaretleri kapsamında Andırın Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Olcar, esnafın taleplerini dinleyerek, belediyenin vatandaşların beklentilerine cevap vermek için çalışmalar yaptığını belirtti.
Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, ilçedeki esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Olcar, ziyaretleri kapsamında Andırın Caddesi'ndeki esnafla bir araya geldi.
Taleplerini dinlediği esnafla sohbet eden Olcar, belediye olarak vatandaşların beklentilerine cevap verebilmek adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti.