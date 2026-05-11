İstanbul'da "Kadınların Güçlendirilmesinin İtici Gücü Olarak İş Dünyası ve Girişimcilik" paneli düzenlendi

İstanbul Sanayi Odasında düzenlenen "Kadınların Güçlendirilmesinin İtici Gücü Olarak İş Dünyası ve Girişimcilik" başlıklı panelde, kadınların daha çok iş gücünün parçası olmasının ekonomiye katkısına işaret edilerek, bunun için sağlanması gereken imkanlara dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Mariam Khan ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin, Belçika Ekonomik Misyonu programı çerçevesinde İstanbul Sanayi Odasında düzenlenen "Kadınların Güçlendirilmesinin İtici Gücü Olarak İş Dünyası ve Girişimcilik" başlıklı panelde konuştu.

Özel sektörde çalışan 1,4 milyon kadının verileriyle yapılan araştırmaya atıfta bulunan Khan, bu kadınların çoğunun anne olduktan 1 yıl sonra işten ayrıldığını söyledi.

Khan, küçük ölçekli özel şirketlerde kadınların daha erken işten ayrıldığını çünkü doğum izni, ücretli izin ve daha esnek ve uzaktan çalışma seçenekleri gibi konularda daha az destek sağlandığını aktardı.

Türkiye'de de doğum izni ve ücretli iznin artırılması konusunda olumlu adımlar atıldığına işaret eden Khan, ebeveynler olarak çalışırken anne-baba olmanın keyfinin de paylaşılması gerektiğini dile getirdi.

Khan, 3 yaşından daha küçük çocuğun bulunduğu ailelerde yüzde 30'dan daha az oranda annenin ve yüzde 90'dan fazla babanın çalıştığını aktararak, gelişmeler yaşansa da bu farklılığın devam ettiğinin altını çizdi.

Daha fazla kadının iş gücüne dahil olmasının sosyal güvenlik ve gelir vergisi açısından kazanım getirdiğine dikkati çeken Khan, kadınların iş gücüne dahil olması için daha fazla destekleyici politikalar yürütülmesinin olumlu etkileri olduğuna değindi.

Khan, iş dünyasında çalışmaya hazır eğitimli kadınlardan verim almanın en iyi yolunun, politikaların değişmesi olduğunu belirterek, yalnızca kamu sektöründeki değil, özel sektör yatırımlarının da büyük geri dönüşler sağladığını ifade etti.

Birçok ülkenin o yönde ilerlediğinden bahseden Khan, kültür ve tutumlardaki değişimin önemini vurguladı.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Massolin de kadınların yanı sıra gelecek nesiller için değişimlerden söz ettiklerini anlattı.

Panelde konuşulan konuları özetleyen Massolin, erkeklerin de rolünün önemli olduğunu kaydetti.