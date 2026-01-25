Kadınhanı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Uçar oldu

Kadınhanı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurul'da İsa Uçar başbakanlığa seçildi.

Kadınhanı Kültür Merkezi'nde yapılan seçimde 4 liste yarıştı.

Mevcut başkan Ramazan Söğüt 163 oy alırken, adaylardan Mehmet Dinçer 128, Mehmet Akbaş 106 oy aldı.

İsa Uçar, 206 oyla başkanlığa seçildi.

Uçar, seçimlere gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, esnaf ve sanatkar için azim ve kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.