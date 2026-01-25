Haberler

Kadınhanı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Uçar oldu

Kadınhanı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda İsa Uçar, 206 oy alarak başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Ramazan Söğüt 163 oyla ikinci, Mehmet Dinçer 128 oyla üçüncü, Mehmet Akbaş ise 106 oyla dördüncü oldu. Uçar, esnaf ve sanatkarlar için azimle çalışacaklarını belirtti.

Kadınhanı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurul'da İsa Uçar başbakanlığa seçildi.

Kadınhanı Kültür Merkezi'nde yapılan seçimde 4 liste yarıştı.

Mevcut başkan Ramazan Söğüt 163 oy alırken, adaylardan Mehmet Dinçer 128, Mehmet Akbaş 106 oy aldı.

İsa Uçar, 206 oyla başkanlığa seçildi.

Uçar, seçimlere gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, esnaf ve sanatkar için azim ve kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Güncel
