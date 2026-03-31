Haberler

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den kadın kursiyerlere ziyaret

Güncelleme:
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 'Genç Adımlar Kariyer Yolu' projesi kapsamında kadın kursiyerlerle bir araya geldi. Proje, kadınların seyahat ve konaklama hizmetleri alanında eğitim alarak sektöre hazır hale gelmelerini amaçlıyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Genç Adımlar Kariyer Yolu" projesi kapsamında verilen eğitime katılan kadın kursiyerlerle buluştu.

Belediyenin açıklamasına göre, Şener, Proje Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezde seyahat ve konaklama hizmetleri kapsamında verilen eğitimler hakkında bilgi alan Şener, kadın kursiyerlerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, kadınlara destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Kurstaki hedefimiz, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulama imkanlarıyla kursiyerlerimizi sektöre tam donanımlı hazırlamak. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatın merkezinde yer alması önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
