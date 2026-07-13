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Albüm: Çin'in Jinan Yüksek Teknoloji Bölgesi Geleceğin Sektörlerine Odaklanıyor

Albüm: Çin'in Jinan Yüksek Teknoloji Bölgesi Geleceğin Sektörlerine Odaklanıyor
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Çin'in Shandong eyaletindeki Jinan Yüksek Teknoloji Endüstriyel Kalkınma Bölgesi, iş ortamını iyileştirerek yeni nesil bilgi teknolojisi, akıllı ekipman ve biyotıp gibi sektörlerde güçlenirken yapay zeka ve alçak irtifa ekonomisi gibi geleceğin alanlarına da yatırım yapmayı planlıyor.

JİNAN, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Jinan Yüksek Teknoloji Endüstriyel Kalkınma Bölgesi, ülkenin ulusal düzeydeki ilk yüksek teknoloji bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Bölge, son yıllarda iş ortamını sürekli iyileştirerek modern bir sanayi sistemi inşa etme çalışmalarını hızlandırdı. Yeni nesil bilgi teknolojisi, akıllı ekipman ve biyotıp sektörlerini güçlendiren bölgede, yapay zeka, alçak irtifa ekonomisi ve sentetik biyoloji gibi geleceğin sektörlerinin gelişimine yönelik de şimdiden planlamalar yapıldı.

Kaynak: Xinhua
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