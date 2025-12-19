Haberler

Albüm: Çin'in Changchun Kentinde 9. Jilin Uluslararası Buz ve Kar Turizm Endüstrisi Fuarı Başladı

Albüm: Çin'in Changchun Kentinde 9. Jilin Uluslararası Buz ve Kar Turizm Endüstrisi Fuarı Başladı
Güncelleme:
Changchun'da gerçekleşen 9. Jilin Uluslararası Buz ve Kar Turizm Endüstrisi Fuarı, 60.000 metrekarelik alanıyla Jilin'in kış turizmi potansiyelini sergiliyor.

CHANGCHUN, 19 Aralık (Xinhua) -- 9. Jilin Uluslararası Buz ve Kar Turizm Endüstrisi Fuarı perşembe günü Çin'in Changchun kentinde başladı.

60.000 metrekareyi aşan sergi alanına sahip fuar, tematik pavyonlarda sunulan sürükleyici deneyimler aracılığıyla Jilin'in buz ve kar odaklı işletmelerinin dinamizmini ve gelecek vadeden potansiyelini sergiliyor.

