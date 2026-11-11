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Jiangxi'de elektrikli binek araç ihracatı ocak-eylülde yüzde 218,3 arttı

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Jiangxi'de elektrikli binek araç ihracatı ocak-eylülde yüzde 218,3 arttı
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Nanchang, yeni enerjili araç ve üst segment otobüs sanayi zincirlerinin gelişimini hızlandırdı. Jiangxi'nin elektrikli binek araç ihracatı, 2026'nın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218,3 arttı.

NANCHANG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang, son yıllarda yeni enerjili araç ve üst segment otobüs sanayi zincirlerinin gelişimini hızlandırdı.

Nanchang Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı otomobil üreticileri, Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya, Güneydoğu Asya ve diğer pazarlara araç ihraç ederken ihracat hacimleri de her yıl artış kaydediyor.

Verilere göre, Jiangxi eyaletinin elektrikli binek araç ihracatı 2026'nın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 218,3 arttı.

Kaynak: Xinhua
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