Jiangsu'da Su Taşımacılığı ve Yeşil Kalkınma Girişimleri

NANJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan ve Yangtze Nehri ve Beijing-Hangzhou Büyük Kanalı'nın geçtiği bir eyalet olan Jiangsu için su taşımacılığı kalkınmada kilit öneme sahip.

Jiangsu'da kapsamlı bir iç su yolu ağı kurmak ve su koruma sistemini güçlendirmek için son yıllarda çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu çalışmalara, nehir havzaları ile kıyı bölgelerindeki yeşil kalkınma girişimleri de eşlik ediyor.