Jiangsu'da Su Taşımacılığı ve Yeşil Kalkınma Girişimleri

Güncelleme:
Çin'in Jiangsu eyaletinde iç su yolu ağı geliştirilmekte ve su koruma sistemleri güçlendirilmektedir. Bu çabalar, yeşil kalkınma girişimleri ile desteklenmektedir.

NANJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan ve Yangtze Nehri ve Beijing-Hangzhou Büyük Kanalı'nın geçtiği bir eyalet olan Jiangsu için su taşımacılığı kalkınmada kilit öneme sahip.

Jiangsu'da kapsamlı bir iç su yolu ağı kurmak ve su koruma sistemini güçlendirmek için son yıllarda çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu çalışmalara, nehir havzaları ile kıyı bölgelerindeki yeşil kalkınma girişimleri de eşlik ediyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
