Japonya, artan borç ve faiz maliyetlerine rağmen yeni ek bütçe hazırlıyor

Japonya hükümeti, yüksek borç stoku ve artan faiz maliyetlerine rağmen iç talebi canlandırmak ve stratejik teknoloji yatırımlarını fonlamak için genişlemeci maliye politikasıyla yeni bir ek bütçe paketi hazırlıyor.

Japonya hükümeti, yüksek borç stoku ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarıyla yükselen borçlanma maliyetlerine rağmen, makroekonomik dengeleri korumak adına yeni bir ek bütçe paketi hazırlıyor. Küresel piyasalardan gelen bütçe disiplini uyarılarına karşın Tokyo yönetimi, iç talebi canlandırmak ve stratejik teknoloji yatırımlarını fonlamak için genişlemeci maliye politikası izlemeye kararlı.

Ek bütçenin operasyonel hedefi, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların tetiklediği maliyet enflasyonu karşısında hanehalkının reel harcanabilir gelirini korumak. Fonların önemli bir kısmı enerji sübvansiyonlarının uzatılması ve düşük gelirli gruplara yönelik transfer harcamalarında kullanılacak. Ayrıca yarı iletken altyapısı, yapay zeka Ar-Ge ve yeşil enerji dönüşümü projelerine stratejik sermaye ödenekleri artırılacak.

Hükümet, bu verimlilik artırıcı yatırımların orta vadede potansiyel büyüme oranını yukarı çekerek vergi matrahını genişleteceğini savunuyor. Taslak metnin önümüzdeki yasama döneminde parlamentonun onayına sunulması bekleniyor.

